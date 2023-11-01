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الأربعاء، 01-11-2023 09:08 ص

الأمن يحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي

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الوكيل الإخباري - حذرت مديرية الأمن العام من تأثر المملكة اليوم الأربعاء بحالة عدم الاستقرار الجوي، حيث تكون الفرصة مُهيأة لهطول زخات رعدية من الأمطار في مختلف مناطق المملكة.

وأهابت مديرية الأمن بالمواطنين بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء القيادة والابتعاد عن مجاري السيول والأودية واتباع الاحتياطات التالية:

-التأني أثناء القيادة تفادياً لحوادث السير نتيجة الانزلاقات على الطرق بسبب الأمطار.

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-الإبتعاد عن جوانب الأودية وأماكن تشكل السيول وخاصة القاطنين في البيوت المتنقلة.


-عدم المجازفة بقطع الطريق سواء على الاقدام أو بالمركبات في حال ارتفاع منسوب المياه.


-خطر جريان الأودية وتشكل السيول المُفاجئة نتيجة الأمطار الغزيرة إضافة إلى ترافقها مع الرياح الهابطة المفاجئة.


 




 

 


 

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