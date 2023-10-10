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الثلاثاء، 10-10-2023 09:28 ص

الأمن: الانزلاق وفقدان السيطرة أبرز أسباب الحوادث اليوم

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الوكيل الإخباري - قال ضابط غرفة عمليات إدارة السير المركزية، إنه تم التعامل مع عدد من الحوادث البسيطة والمعيقات صباح اليوم، تمثلت بانزلاق المركبات أو فقدان السيطرة عليها، وذلك مع بداية هطول الأمطار .اضافة اعلان


وأشار الضابط، خلال التقرير المروري، على إذاعة الأمن العام، إلى وقوع حادث تصادم ما بين 3 مركبات على طريق أوتوستراد المفرق باتجاه الزرقاء، ونتج عنه إصابة واحدة، تم إسعافها إلى المستشفى، وإزالة الأثر المروري عن الشارع العام .

ودعت إدارة السير السائقين إلى تخفيف السرعة بشكل تدريجي، والابتعاد عن استخدام المكابح بشكل مفاجئ، نظرا لاحتمال انزلاق المركبة خاصة في أول فترات الشتاء.

 




 

 


 

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