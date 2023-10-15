الدوريات الخارجية: 7 إصابات بحوادث تصادم مختلفة خلال 24 ساعة

الوكيل الإخباري -

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قال النقيب عامر الصمادي، من إدارة الدوريات الخارجية، إنه تم التعامل مع عدد من الحوادث صباح اليوم ومساء أمس، ونتج عنها إصابات بشرية مختلفة.وأوضح الصمادي، خلال التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام، أنه تم صباح اليوم التعامل مع حادث تصادم، وقع بين 3 مركبات على طريق جرش - عمان، مبيناً أن سبب الحادث التتابع القريب وعدم ترك مسافة أمان.وأضاف الصمادي، أنه تم أمس التعامل مع حادث تصادم بين مركبتين على طريق إربد - عمان، ونتج عنه 5 إصابات تم نقلهم لمستشفى جرش الحكومي.وبين أنه تم التعامل مع حادث تصادم على طريق البحر الميت ونتج عنه إصابتين.ودعا الصمادي السائقين إلى اتخاذ اقصى درجات الحذر خلال القيادة مع التغيرات الجوية وتساقط الأمطار في مختلف مناطق المملكة.