الأمن يحذر من رياح قوية وموجات غبار على الصحراوي

الوكيل الإخباري - دعت إدارة الدوريات الخارجية، السائقين من مرتادي الطرق الخارجية إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة في مثل هذه الأحوال الجوية المرافقة لحالة عدم الاستقرار الجوي الذي تشهده المملكة.

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وقالت الدوريات الخارجية، إن الطريق الصحراوي وخصوصا في منطقة ما بعد سواقة/ مثلث محي - الحسا ومنطقة وادي عربة والمناطق الشرقية قد تشهد حركة قوية للرياح المثيرة للغبار بين الحين والآخر وقد تشهد بعض المناطق تدني في مستوى الرؤية.

ودعت السائقين إلى الاتصال على الهواتف المجانية ورقم الطوارىء الموحد 911 لمعرفة حالة الطريق المنوي سلوكه.