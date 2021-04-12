الأمن يحذر من شركات بورصة واستثمار

الوكيل الإخباري-

اضافة اعلان

قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان قسم الجرائم المالية والمصرفية في ادارة البحث الجنائي تعامل مع عدد من الشكاوى التي تقدم بها مواطنون اثر تعرضهم لعمليات نصب واحتيال من قبل شركات بورصة واستثمار غير مرخصة ومعظمها خارج الاردن بعد ان تمكنوا من ايهامهم بقدرتهم على استثمار اموالهم في البورصات العالمية .واكد الناطق الاعلامي ان التحقيقات في تلك الشكاوى مستمرة وفق الاجراءات القانونية المُتبعة خاصة ان معظم الاشخاص المحتالين من المقيمين خارج المملكة .واهاب الناطق الاعلامي بالاخوة المواطنين عدم التعامل مع مثل تلك الشركات او تحويل اموال اليها دون التأكد من أنها مرخصة وتعمل بشكل قانوني ويمكنهم ذلك من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق المالية لمعرفة الشركات المرخّصة او مراجعة الهيئة للتأكد من ذلك .