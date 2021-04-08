الخميس 08-04-2021
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الخميس، 08-04-2021 12:55 م

تعديل على دوام إدارة ترخيص السواقين والمركبات

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الوكيل الإخباري- أعلنت إدارة ترخيص السواقين والمركبات وقف استقبال المراجعين أيام السبت من كل أسبوع ابتداءً من تاريخ 13/4/2021 في مركز الادارة وأقسامها المنتشرة في محافظات المملكة كافة ( باستثناء مركزي ترخيص المنطقة الحرة وجمرك عمان ) ، وذلك انسجاماً مع توجهات الحكومة بضبط النفقات وترشيد الاستهلاك وتماشياً مع ساعات العمل في باقي مؤسسات الدولة بحيث يكون دوام الإدارة ابتداءً من تاريخه من الاحد ولغاية الخميس وبحسب التوقيتات المُعلنة من الحكومة .
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وتُهيب إدارة الترخيص السواقين بالمواطنين الالتزام بالتعليمات ، ومراجعة الادارة وأقسامها خلال بقية ايام الاسبوع من الاحد ولغاية الخميس لإنجاز معاملاتهم.

 




 

 


 

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