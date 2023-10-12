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الخميس، 12-10-2023 08:30 ص

الأمن يصدر بياناً حول عمل جسر الملك حسين اليوم الخميس

مديرية الامن العام


الوكيل الإخباري - أعلنت مديرية الأمن العام عن إغلاق جسر الملك حسين اليوم أمام حركة المسافرين والشحن من الطرف الآخر بعد السماح لـ 1250 مسافر فقط بالمغادرة. 

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مشيرة إلى أنّه لا تغيّر على حركة السفر عبر معبر الشيخ حسين والمعبر الجنوبي.
مهيبةً بالجميع التقيد بما يصدر من بيانات بخصوص حركة السفر ومتابعة وسائل الإعلام لمعرفة أي جديد بخصوص اوقات عمل الجسور والمعابر .


وكانت الإدارة العامة للمعابر والحدود في فلسطين، أعلنت أن معبر الكرامة " معبر جسر الملك حسين" سيعمل يوم غد الجمعة، للمسافرين القادمين إلى فلسطين.


وأضافت في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية أن المعبر سيغلق بشكل كامل في كلا الاتجاهين، يوم السبت المقبل، الموافق 14 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.


 




 

 


 

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