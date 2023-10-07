مبيضين: إغلاق جسر الملك حسين أمام المسافرين إلى إشعار آخر

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي -

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قال وزير الاتصال الحكومي الناطق باسم الحكومة مهند مبيضين، إنه تم إغلاق جسر الملك حسين مع فلسطين المحتلة اليوم الى اشعار اخر امام حركة المسافرين، بعد أن تم إغلاقه من الجانب الاسرائيلي.وأضاف مبيضين لـ " الوكيل الإخباري" أن الأردن لم يبلّغ رسمياً من السلطات الإسرائيلية بالاغلاق، إلا أنه تم اتخاذ الاجراءات الفنية من قبل العاملين على المعبر بالإغلاق وإيقاف حركة المسافرين .ويأتي ذلك في أعقاب عملية "طوفان الاقصى" التي نفذتها كتائب المقاومة، والتي خلّفت حتى الآن قتل وأسر العشرات من جنود الاحتلال.