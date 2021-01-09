الأمن يكشف مفاجأة بشأن الفيديو الذي ضجت به مواقع التواصل

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

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قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه قد ورد بلاغ بتعرض حدث للطعن (وهو ما ظهر خلال فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي) حيث جرى التحرك للمكان واسعافه للمستشفى وتقدم بشكوى ضد احد الاشخاص .واضاف الناطق الاعلامي انه ومن خلال التحقيقات وجمع المعلومات وضبط الشخص الذي اشتكى عليه الحدث والاستماع لأقواله تولدت لدى المحققين شكوك بافتعال الحدث لتلك الحادثة لوجود خلافات مع ذلك الشخص كما وأيدت شهادة احد الشهود تلك الشكوك بعد مشاهدته للحدث وهو يحمل اداة حادة في ذات المكان .وأكد الناطق الاعلامي انه بإعادة التحقيق مع الحدث اعترف بقيامه بطعن نفسه من أجل الادعاء على ذلك الشخص بسبب خلافات سابقة فيما بينهما وما زالت التحقيقات جارية.