الأمن ينشر فيديو احباط عملية تزييف ربع مليون دينار أردني في جرش - فيديو

الوكيل الإخباري - نشرت مديرية الأمن العام، اليوم الخميس، عملية مداهمة نوعية تمت مع بداية العام لضبط متورطين بتزييف قرابة ربع مليون دينار أردني في محافظة جرش، في واحدة من العمليات النوعية التي تم التعامل معها من قبل ادارة مكافحة المخدرات.



وبحسب الفيديو الذي نشر على فيسبوك ، تلقت غرفة عمليات إدارة مكافحة المخدرات معلومات بقيام شخصين بعرض عملة نقدية مزيفة قيمتها ربع مليون دينار للبيع في محافظة جرش شمال الأردن، وتمت عملية المداهمة بعد أن تم جمع كل المعلومات وتحديد موقع المتورطين.







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