الثلاثاء 12-09-2023
الوكيل الاخباري

الأمن يوضح حقيقة فيديو لشخص يخلع ملابسه اثر تحرير مخالفة بحقه- صورة

اللجنة الأردنية التشيكية تبحث تعزيز التعاون الاقتصادي

رئيس مجلس النواب يعزي بضحايا الفيضانات في ليبيا

قرار صادر عن مجلس الوزراء

لقاء في الطفيلة يناقش عدة قضايا

رابط إلكتروني لتدقيق بيانات متقدمين على وظائف بالفئة الثالثة

طبيب يحذر الاردنيين وينصح هؤلاء بالبقاء في المنزل

وثيقة لمنع إطلاق العيارات النارية في الزرقاء

ديوان الخدمة المدنية يعلن عن وظائف شاغرة

الأرصاد تطلق تحذيراً بشأن طقس الساعات المقبلة - صورة

الثلاثاء، 12-09-2023 10:18 م

الأمن يوضح حقيقة فيديو لشخص يخلع ملابسه اثر تحرير مخالفة بحقه- صورة

kxuf1SfPKrADhrdWMOWxlB4Bft4xj5dGlZZk7PNq


الوكيل الاخباري- بينت مديرية الأمن العام أن ما تم تداوله حول شخص يخلع ملابسه إثر تحرير مخالفة بحقه هو غير صحيح وأنه هذا الفيديو قديم ويعود لشخص يعاني من مشاكل نفسية تم إيداعه للجهات المختصة قبل حوالي اسبوع.

كما أوضحت أن عدد من المخالفات التي تم تداولها صورها اليوم كذلك غير صحيح، وتم التلاعب بها بالشطب والتغيير، ومنها صورة لمخالفة "استعمال المركبات الخصوصية من غير المصرح بها دون أجر".

وبينت أن مخالفة أخرى تم المبالغة بقيمتها والادعاء بأكبر  من قيمتها الحقيقية من خلال حديث سائق مخالف على أحد الإذاعات، والذي تم مخالفته عن مخالفة المسير بعكس اتجاه السير والتي تبلغ قيمة عقوبتها 50 ديناراً وليس 250 كما ادعى.

وأهابت مديرية الأمن العام بالجميع تحري الدقة فيما يتم نقله أو تداوله، مؤكدة على حالة الوعي والالتزام التي لوحظت اليوم في شوارع المملكة، وهو الأمر الذي نسعى للوصول إليه تجنباً لوقوع الحوادث المؤسفة ، وما ينجم عنها من إصابات ووفيات وخسائر في الممتلكات.

اضافة اعلان

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
353c8392188affa182ec11d5b2a09193-740x430

اللجنة الأردنية التشيكية تبحث تعزيز التعاون الاقتصادي

2

لقاء في الطفيلة يناقش عدة قضايا

92023312194624399723

رابط إلكتروني لتدقيق بيانات متقدمين على وظائف بالفئة الثالثة

92023923219880927409

طبيب يحذر الاردنيين وينصح هؤلاء بالبقاء في المنزل

522

وثيقة لمنع إطلاق العيارات النارية في الزرقاء

920231020100268037754

ديوان الخدمة المدنية يعلن عن وظائف شاغرة

أخبار متعلقة
eeee

مواطن يروي تفاصيل فاجعة وفاة والده في عمان - فيديو

مديرية الامن العام

الأمن يصدر تعليمات مع انطلاق العام الدراسي بالمدارس الخاصة

hoQUUTQzQMoHtlrArXh9iimiem42KJ1o8aj3WhvS

بلدية إربد توضح حول تركيب كاميرا لرصد المخالفات

512562_1_1692962943

معدل السير: عقوبة هذه المخالفة الحبس من أسبوعين إلى شهر أو غرامة لا تزيد على 100 دينار

IMG_2837

احتراق مركبة شحن على الطريق الخلفي بالعقبة

19-02-04_16-38-39

مديرية الأمن العام وجمعية الفنادق تنظمان ورشة عمل لتعزيز الأمان في المنشآت الفندقية بالبتراء