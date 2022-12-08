الأميرة بسمة بنت طلال ترعى اللقاء الوطني الإرشادي في مخيم شهداء الكرامة

الوكيل الاخباري - رعت سمو الأميرة بسمة بنت طلال، رئيسة جمعية الكشافة والمرشدات الأردنية، في مخيم شهداء معركة الكرامة الكشفي، اليوم الخميس، فعاليات اللقاء الوطني الإرشادي، الذي نظمته مديرية الكشافة والمرشدات في وزارة التربية والتعليم، بعنوان: "لقاء الوفاء للمغفور له جلالة الملك الحسين طلال، طيب الله ثراه".



وجاء تنظيم الملتقى، بمشاركة 200 مرشدة وقائدة كشافة من مديريات التربية والتعليم، في إطار جهود وزارة التربية والتعليم من خلال إدارة النشاطات التربوية، في تطوير مسيرة الحركة الكشفية في المملكة، وتعزيز دورها في رفد العملية التربوية.

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