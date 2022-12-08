الخميس 08-12-2022
الوكيل الاخباري

مشاركة أردنية في أبوظبي بمعرضي الأغذية والتمور

13 إعلاميًا يتدربون على إنتاج الوثائقيات بالموبايل

الصحة للاردنيين : التزموا بهذه العادات للحد من انتشار فيروس يصيب الأطفال

مكافحة المخدرات تضبط 100 الف حبة مخدرة بحوزة تاجر مخدرات بالمفرق

%52 حجوزات فنادق العقبة لفئة 5 نجوم مع نهاية الأسبوع

العراق سيحول رواتب 200 ألف متقاعد عراقي يقيمون في الأردن شهريا

اعتداء على مدير مركز صحي في عمان

ورشة عمل لرفع الوعي حول مناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي

ورشة توصي بإنشاء محطات معالجة لزيبار الزيتون واستغلاله في الصناعات

الأميرة بسمة بنت طلال ترعى اللقاء الوطني الإرشادي في مخيم شهداء الكرامة

الخميس، 08-12-2022 05:33 م

الأميرة بسمة بنت طلال ترعى اللقاء الوطني الإرشادي في مخيم شهداء الكرامة

ffff


الوكيل الاخباري - رعت سمو الأميرة بسمة بنت طلال، رئيسة جمعية الكشافة والمرشدات الأردنية، في مخيم شهداء معركة الكرامة الكشفي، اليوم الخميس، فعاليات اللقاء الوطني الإرشادي، الذي نظمته مديرية الكشافة والمرشدات في وزارة التربية والتعليم، بعنوان: "لقاء الوفاء للمغفور له جلالة الملك الحسين طلال، طيب الله ثراه".

وجاء تنظيم الملتقى، بمشاركة 200 مرشدة وقائدة كشافة من مديريات التربية والتعليم، في إطار جهود وزارة التربية والتعليم من خلال إدارة النشاطات التربوية، في تطوير مسيرة الحركة الكشفية في المملكة، وتعزيز دورها في رفد العملية التربوية.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ffff

مشاركة أردنية في أبوظبي بمعرضي الأغذية والتمور

52022169222864651055

13 إعلاميًا يتدربون على إنتاج الوثائقيات بالموبايل

كورونا 5

الصحة للاردنيين : التزموا بهذه العادات للحد من انتشار فيروس يصيب الأطفال

1020222319105157175916

مكافحة المخدرات تضبط 100 الف حبة مخدرة بحوزة تاجر مخدرات بالمفرق

r

%52 حجوزات فنادق العقبة لفئة 5 نجوم مع نهاية الأسبوع

ww

العراق سيحول رواتب 200 ألف متقاعد عراقي يقيمون في الأردن شهريا

أخبار متعلقة
1120221223170957202002

اجتماع حكومي الاثنين بعد إضراب شركات نقل بري وأصحاب شاحنات

الخصاونة ٢

رئيس الوزراء: الملك وجّه بوضوح لانتقالنا من مرحلة الإعداد للتنفيذ في مسارات التحديث الثلاثة

w

الملكة القرينة كاميلا تستقبل الملكة رانيا في لندن

11202224131451411689367

انطلاق فعاليات "يدا بيد" في اليرموك لوقف العنف ضد النساء

www

السفير الخالدي يقدم أوراق اعتماده للرئيس المكسيكي

1669135623353

الأميرة عالية بنت الحسين تلتقي نقيب وأعضاء مجلس نقابة الأطباء البيطريين