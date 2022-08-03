الأميرة دانا فراس: التراث الثقافي الأردني أساس السياحة الوطنية

الوكيل الاخباري - قالت سمو الأميرة دانا فراس، رئيسة مجلس إدارة الجمعية الوطنية للمحافظة على البتراء، إن للتراث الثقافي حساسية كبيرة، فهو أساس السياحة في الأردن، بتنوعه وغناه.



وأضافت سموها خلال لقائها اليوم الأربعاء بمقر الجمعية، رئيس وأعضاء لجنة السياحة والتراث في مجلس الأعيان، إن الاستثمار في التراث الثقافي هو الأساس في أي عملية تنموية، كونه يجذر التاريخ ويحدد الهوية ويوسع الآفاق من منظور يحترم التنوع والبيئة، وينتهج السلوكيات الفضلى في التعامل مع الأرض والمواقع الأثرية والتراثية الجاذبة للسياح.

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