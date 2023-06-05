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الإثنين، 05-06-2023 09:47 م

الأميرة غيداء تفتتح أعمال المؤتمر الإقليمي الثاني للبرنامج الأردني لسرطان الثدي

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الوكيل الاخباري - افتتحت سمو الأميرة غيداء طلال، رئيسة هيئة أمناء مؤسسة ومركز الحسين للسرطان، اليوم الاثنين، أعمال المؤتمر الإقليمي الثاني للبرنامج الأردني لسرطان الثدي تحت عنوان "النهج التكاملي لمكافحة سرطان الثدي".

وفي كلمة لها، أكدت سموها مواصلة الجهود والإمكانيات للارتقاء بمستوى الوعي في المجتمعات المحليّة والعربيّة، للوصول لتكون صحة النساء على رأس الأولويات، وأن تتوجه كلُّ امرأة، للكشف المبكّر، دون تردّد، أو خوف، أو تأجيل.

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