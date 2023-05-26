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الجمعة، 26-05-2023 04:59 م

السفير الأردني في تونس يلتقي وفدا سياحيا أردنيا

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الوكيل الاخباري - التقى السفير الأردني في تونس الدكتور ماهر الطراونة، اليوم الجمعة الوفد السياحي الأردني الذي يزور تونس بدعوة من الديوان الوطني التونسي للسياحة وبالتعاون مع السفارة التونسية في الأردن والخطوط الجوية الملكية الأردنية.

وجاءت زيارة الوفد، الذي ضم ممثلين عن الملكية الأردنية، ووكالات سياحة وسفر وصحفيين ومؤثرين، بهدف تعزيز التعاون السياحي وزيادة حجم السياحة البينية والترويج للمواقع السياحية والأثرية في كلا البلدين.

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