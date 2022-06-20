الأمير فيصل يرعى حفل تخريج دورة القيادة والأركان مندوبا عن الملك

الوكيل الإخباري - مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، رعى سمو الأمير فيصل بن الحسين، اليوم الاثنين، حفل تخريج دورة القيادة الثانية والستين المشتركة السادسة والعشرين، في كلية القيادة والأركان الملكية الأردنية.

اضافة اعلان



وكان في استقبال سموه لدى وصوله، رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، وآمر الكلية.



وقال آمر الكلية العميد الركن توفيق المرزوق إن الكلية مستمرة في عمليات التطوير ومواكبة كل ما هو حديث ويتلاءم مع رسالة القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، مؤكداً أن الكلية تبذل جهوداً كبيرة لإعداد الضباط المشاركين بالدورة بشكل يمكنهم من إشغال وظائف القيادة والأركان المتقدمة.



وشارك في الدورة، التي تمنح شهادة البكالوريوس في العلوم العسكرية، ضباط من مختلف صنوف القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، إضافة إلى ضباط من دول شقيقة وصديقة.



ودوّن سموه كلمة في سجل كبار الزوار، أعرب فيها عن اعتزازه بالكلية، لجهودها في رفد الوطن بقيادات تساهم في بناء الأردن وتقدمه في شتى المجالات.



وحضر حفل التخريج مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية والملحقين العسكريين للدول الشقيقة والصديقة المعتمدين لدى الأردن.