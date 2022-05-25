الملك: نتطلع لوقف العمل بأوامر الدفاع خلال الأشهر المقبلة

الوكيل الإخباري - وجه جلالة الملك عبدالله الثاني يوجه خطابا للأردنيين بمناسبة عيد استقلال المملكة السادس والسبعين.

اضافة اعلان

وقال جلالة الملك، إن الأردنيون يحتلفون بعيد الاستقلال لأول مرة في المئوية الثانية من عمر الدولة، متوجها بالتهنئة لكل أردني وأردنية.



وأضاف أنه من حقنا أن نحتفل باستقلال الأردن الذي صمد بوجه التحديات وبقي سيدا حرا يحمي أرضه ويحمي شعبه ويصون كرامة الإنسان وحريته وحقوقه ويقف إلى جانب الأمة العربية وعلى رأسها القضية الفلسطنية.

وأكد جلالة الملك أن الأردن يقف إلى جانب أمته العربية وقضاياها، وعلى رأسها حق الشعب الفلسطيني الشقيق في قيام دولته المستقلة، على ترابه الوطني

وبيّن أن الأردن يواصل حمل أمانة المسؤولية، النابعة من الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.

وشدد جلالته على أن الأردن يحرص على تعزيز العلاقات مع أشقائه العرب، لبناء منظومة واحدة، تكفل تحقيق متطلبات الأمن الاقتصادي، كأساس لاستقرار المجتمعات وازدهارها.

وأوضح أننا أنجزنا فصلا جديدا من فصول البناء والتطوير، مشيرا إلى بدء مرحلة انتقالية مهمة، لبناء حياة حزبية وبرلمانية، هدفها الأساس، التنافس البرامجي على خدمة الأردنيين.

وأكد جلالته على أن الأردن الجديد سيكون ملكا للأجيال الشابة، لافتا إلى أن مسار التحديث لا يكتمل، دون اقتصاد قوي، يرفع من معدلات النمو، ويخلق فرص العمل.

وكشف جلالته عن إطلاق رؤية اقتصادية متكاملة للسنوات المقبلة خلال الأيام القادمة، لتكون وثيقة مرجعية شاملة. وستعمل الحكومة قبل نهاية الشهر المقبل على إنجاز برنامج لتطوير القطاع العام.

وأشار إلى تلازم المسارات الثلاثة للتحديث والإصلاح، شرط لا بد منه، لتحقيق الأهداف المطلوبة، مضيفا أنه لا يمكن التقدم في المجال الاقتصادي، دون إدارة حصيفة وكفؤة.

وأكد جلالته أنه لا يمكن لمسار التحديث السياسي والديمقراطي، أن يصل إلى غايته دون تحسين الواقع المعيشي للمواطنين.

وبيّن أننا نتطلع إلى وقف العمل بأوامر الدفاع، خلال الأشهر القليلة المقبلة، لنطوي صفحة أزمة كورونا.

وشدد جلالته على أن الشعب الأردني يستحق الأفضل دائما، وواجبنا، مسؤولين ومؤسسات، أن نبذل أقصى طاقاتنا، لترجمة أجندة التحديث هذه، إلى واقع يلمس المواطن أثره.



