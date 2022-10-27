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الخميس، 27-10-2022 04:01 م

الأمير فيصل يستقبل رئيس الاتحاد لدولي للتايكواندو

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الوكيل الاخباري- استقبل سمو الأمير فيصل بن الحسين، رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية، اليوم الخميس، رئيس الاتحاد الدولي للتايكواندو، الدكتور تشونغ وون تشو، والوفد المرافق له.

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ورحب سموه، خلال اللقاء، برئيس الاتحاد الدولي للتايكواندو، مُشيداً بجهوده في تعزيز مكانة رياضة التايكواندو على مستوى العالم إلى جانب حرص الاتحاد الدولي للتايكواندو على تنفيذ العديد من البرامج التي تهدف إلى تدريب الأطفال في مخيمات اللجوء.


من جانبه، أكد الدكتور تشو دور الأردن الكبير في تطوير رياضة التايكواندو على المستوى المحلي والدولي، مُعبراً عن إعجابه بالتقدم المستمر والنتائج التي يُحققها لاعبو ولاعبات المنتخب الأردني للتايكواندو على جميع المستويات.


وكان الدكتور تشو زار يوم أمس المشروع الرئيسي لمؤسسة التايكواندو الإنسانية (THF) في مخيم الأزرق للاجئين السوريين في الأردن.

 

 

 




 

 


 

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