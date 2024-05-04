شباب برنامج فيلمي يصوّرون "غصن الزيتون" في عمّان

الوكيل الإخباري - بدأ شباب مشاركون في برنامج "فيلمي" هذا الأسبوع تصوير فيلمهم القصير المستقل بعنوان "غصن الزيتون" بالتعاون مع صانعي أفلام من إيرلندا والأردن.

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ويشارك 20 شابا من الأردن والعراق والسودان وسوريا وفلسطين من المقيمين في الأردن، البرنامج الذي أطلقته هيئة أجيال السلام في حزيران الماضي، بدعم من وزارة الخارجية الإيرلندية وسفارة إيرلندا وبالشراكة مع منظمة سينيماجيك.



وقالت سفيرة أيرلندا لدى الأردن، ماريان بولجر، إن ميزة هذا البرنامج تكمن في تشجيعه للمشاركة الشباب بجميع مراحل العملية الإبداعية والإنتاجية؛ بدءًا من تطوير السيناريو والقصة المصورة، واختيار الموقع وتصميم الديكور، ووصولاً إلى التصوير وإنتاج الصوت.



وعبرت عن تطلعها لمشاهدة فيلم "غص الزيتون" على الشاشة بعد اختار الشباب مرة أخرى معالجة أحد التحديات الأكثر إلحاحًا التي نواجهها كمجتمع دولي

من جانبها، قالت الرئيسة التنفيذية لسينماجيك، جون بيرني كيتنغز، إن الهدف من المشروع العمل مع الشباب والمساهمة بإلهامهم والاستماع إلى أفكارهم وتطوير مهارات جديدة لديهم.



وأضافت "نأمل أن يعزز البرنامج العلاقات بين الشباب الذين ينتمون لخلفيات وأصول مختلفة، إذ يوفر لهم المساحة ليتعلموا من بعضهم بعضا من خلال السينما والفنون".



بدوره، عبر رئيس الإنتاج في هيئة أجيال السلام، أحمد البكري، الفخر بالجهود التي بذلها الشباب منذ المراحل الأولى للبرنامج، والتطلع لمشاهدة العمل النهائي لـ "غصن الزيتون".

وقال إن الإعلام والإنتاج المرئي والمسموع له دور جوهري في توفير المساحة لفئات المجتمع المختلفة للتعبير عن آرائهم وإلهام الشباب لقيادة التغيير الإيجابي، معربًا عن شكره للشركاء والداعمين الراسخين لبرنامج فيلمي.



وشمل برنامج "فيلمي" التدريبي خمس جلسات تدريبية متخصصة في صناعة الأفلام، قدمها متخصصون عالميون منهم كاتب السيناريو والمخرج ريان رو، وكاتب السيناريو والمخرج والكاتب المسرحي ماير كامبل، ومساعد المخرج تيري بامبر، والمنتج والمخرج سام نات، الذي يتولّى أيضًا قيادة طاقم التصوير في الأردن.