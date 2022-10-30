الأمير فيصل يَصل المنامة للمشاركة في ندوة تكافؤ الفرص بين الجنسين بالمجال الرياضي

الوكيل الإخباري- وصل مساء السبت صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن الحسين، رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية وعضو المكتب التنفيذي في اللجنة الأولمبية الدولية، إلى العاصمة البحرينية المنامة، للمشاركة في ندوة تكافؤ الفرص بين الجنسين بالمجال الرياضي والتي تحتضنها البحرين يومي 30 و31 تشرين الأول/أكتوبر الحالي.



وكان في استقبال سموه، سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية.



ورحب سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بضيوف مملكة البحرين معرباً عن اعتزازه بتواجدهم والمشاركة بفعاليات ندوة تكافؤ الفرص بين الجنسين بالمجال الرياضي والتي تعكس حرص الحركة الأولمبية الدولية على تعزيز القيم الأولمبية النبيلة ومن بينها الارتقاء برياضة المرأة وتعزيز مشاركتها مبدياً سعادته بإقامة الندوة على أرض مملكة البحرين تأكيدا لدورها الفاعل والحيوي في تعزيز مسيرة الحركة الأولمبية والعمل وفق المبادئ التي ينص عليها الميثاق الأولمبي.



وبحسب اللجنة الأولمبية الأردنية فمن المتوقع أن يحضر الندوة أكثر من 90 مشاركاً يمثلون 41 دولة من بينهم 36 أمين عام لجنة أولمبية بينهم 12 امرأة في منصب الأمين العام وبتواجد نحو 50 سيدة من كافة المشاركين وبتواجد كوكبة من كبار القيادات الأولمبية في آسيا والعالم.

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