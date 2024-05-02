اختتام فعاليات ملتقى الوعظ والإرشاد في جرش

الوكيل الإخباري - اختتمت، اليوم الخميس، فعاليات ملتقى الوعظ والإرشاد في منطقة سوف، والذي نظمته مديرية الوعظ والإرشاد في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.

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وشهد الملتقى محاضرات علمية ألقاها فضيلة مساعد الأمين العام لشؤون الدعوة والتوجيه الإسلامي مدير الوعظ والإرشاد الدكتور إسماعيل فواز الخطبا وفضيلة الدكتور عبد الحكيم البوريني وفضيلة الشيخ باسم الزعبي وفضيلة الدكتور محمد القروم وفضيلة الدكتور سلطان القرالة وفضيلة الشيخ علي القادري، وعدد من أصحاب الفضيلة .



وتطرقت المحاضرات للعديد من المسائل الفقهية والدينية والإدارية والقانونية؛ لتبادل الخبرات العملية والآراء العلمية بين المشاركين، وزيادة المعرفة لديهم حول مختلف القضايا الشرعية والقانونية والإدارية.



كما جرى تكريم الأئمة والوعاظ المشاركين في الملتقى تقديراً لجهودهم المبذولة ومشاركتهم، وحضر حفل الختام مدير الشؤون القانونية د. محمد القروم ومدير أوقاف جرش الشيخ باسم الزعبي وعدد من موظفي الوزارة والمديرية.