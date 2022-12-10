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السبت، 10-12-2022 11:08 م

الأمير مرعد يؤكد ضرورة تهيئة البيئة الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة

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الوكيل الاخباري - رعى سمو الأمير مرعد بن رعد بن زيد رئيس المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم السبت، عرضًا لفيلم وثائقي قصير بعنوان (على الطريق) بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي صادف الثالث من الشهر الحالي.

وأكد سموه في كلمة، ألقاها عقب عرض الفيلم، ضرورة تهيئة البيئة الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، ليكونوا أكثر فاعلية في المجتمع، مشيرًا إلى جهود المجلس المبذولة لتذليل التحديات التي يواجهها ذوو الإعاقة.

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