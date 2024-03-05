الثلاثاء 05-03-2024
الوكيل الاخباري
 

سموتريتش: الرد الإسرائيلي لإعادة المختطفين يكون باجتياح رفح

إصابة جندي بعملية طعن في نابلس وإطلاق النار صوب المنفذ

وزير الدفاع الحوثي: المرحلة المقبلة مفتوحة على تطورات واسعة

شويغو: استحداث دائرتي موسكو ولينينغراد العسكريتين جاء ردا على توسع الناتو

إعلان أسماء الفائزين بمسابقة "عمان بعيوننا 2024"

مصادر فلسطينية: لقاء حماس ورئيس المخابرات المصرية لم يحقق اختراقا

الملك يؤكد ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية أحادية الجانب في القدس

الملك يفتتح مدرسة إبدر ويزور المفاعل النووي البحثي في إربد

غزة: جيش الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة بحق الساعين للحصول على المساعدات

الجيش الإسرائيلي يغلق عدة طرق في الجليل الأعلى

الثلاثاء، 05-03-2024 03:59 م

الأمير مرعد يتابع سير العمل بمشروع تركيب أنظمة الطاقة الشمسية للمصابين العسكريين

0de140d0-7e89-415e-a52d-d83cda60515e


الوكيل الإخباري - أكد سمو الأمير مرعد بن رعد كبير الأمناء - رئيس مجلس إدارة الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين خلال لقائه وفداً من وزارة الطاقة والثروة المعدنية في مقر الهيئة، اليوم الثلاثاء، على أهمية تكثيف الجهود ومواصلة التنسيق المشترك بين الهيئة والوزارة لإتمام مشروع تركيب أنظمة الطاقة الشمسية للمصابين العسكريين خلال العام الحالي.

اضافة اعلان


واطلع سموه بحضور مدير عام الهيئة العميد الركن الطيار المتقاعد موران ترك ومدير مديرية الكهرباء وكهربة الريف في الوزارة المهندس هشام المومني على مراحل سير العمل بالمشروع والذي يتضمن تركيب أنظمة خلايا شمسية لمنازل المصابين العسكريين المسجلين في الهيئة على حساب فلس الريف وفي مختلف المحافظات.

وعبر عن أهمية هذا المشروع لفئة المصابين العسكريين تقديراً لجهودهم وتضحياتهم في خدمة الوطن وتحسيناً لظروفهم المعيشية والمالية، مثمناً جهود وزارة الطاقة والثروة المعدنية في التعاون مع الهيئة وفي تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.


من جانبه أكد المومني أن مشروع تركيب أنظمة الطاقة الشمسية للمصابين العسكريين موزع على محافظات المملكة من خلال طرح أربعة عطاءات لتوريد وتركيب وتشغيل وصيانة الأنظمة المرتبطة مع الشبكة الكهربائية وجميع الأجهزة المساعدة باستطاعة (3) كيلوواط ذروة من جهة التيار الثابت و (2.7) كيلو. واط من جهة التيار المتردد في أقاليم الشمال والوسط والجنوب . 


وأكد المومني أن المشروع يستهدف تركيب أنظمة الطاقة الشمسية لـ 1611 منزلا للمصابين العسكريين ، والعمل مستمر وبالتنسيق مع الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين  لخدمة هذه الفئة . ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات الدورية بين الجانبين لمتابعة سير العمل والوقوف على مراحله المختلفة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
0fe0e079-faba-4c01-9767-9ce068893cb9

الأردن يرأس والاتحاد الأوروبي مؤتمر منصة الغاز (OMEC-UFM) المنعقد في باريس

1709641042238

بحث إطلاق التعداد الشامل للسكان والمساكن والمنشآت في العقبة

WhatsApp Image 2024-03-05 at 2.47.37 PM

الغذاء والدواء تعقد دورة تدريبية لضباط التغذية حول الإستقصاء الغذائي لفاشيات الأمراض المنقولة بالغذاء

1709639794067

رئيس النواب ونظيره الإماراتي يبحثان تعزيز التعاون

shutterstock_1342192166-730x438

إعلان أسماء الفائزين بمسابقة "عمان بعيوننا 2024"

1709638893064

الملك يؤكد ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية أحادية الجانب في القدس

أخبار متعلقة
aae38211-7de8-400f-88da-e93ddd07b937

توقيع اتفاقية لتعزيز شبكة النقل الكهربائية لمواكبة التحول نحو الشبكات الذكية

005

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق - اسماء

9ce903a4-bde7-427c-9a4e-efb447edae3c

العزام: إجراءات للتغلب على تحديات التوسع في توليد الطاقة المتجددة

واجهة-14

الخرابشة: الطاقة الكهربائية تصل إلى 100% من المنازل والمنشآت الاقتصادية

1120222812611621987286

الضمان يقرر شمول عامل توفي في حادث عمل بأثر رجعي

82022712164379952837

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الكرك غدا - أسماء