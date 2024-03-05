الأمير مرعد يتابع سير العمل بمشروع تركيب أنظمة الطاقة الشمسية للمصابين العسكريين

الوكيل الإخباري - أكد سمو الأمير مرعد بن رعد كبير الأمناء - رئيس مجلس إدارة الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين خلال لقائه وفداً من وزارة الطاقة والثروة المعدنية في مقر الهيئة، اليوم الثلاثاء، على أهمية تكثيف الجهود ومواصلة التنسيق المشترك بين الهيئة والوزارة لإتمام مشروع تركيب أنظمة الطاقة الشمسية للمصابين العسكريين خلال العام الحالي.

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واطلع سموه بحضور مدير عام الهيئة العميد الركن الطيار المتقاعد موران ترك ومدير مديرية الكهرباء وكهربة الريف في الوزارة المهندس هشام المومني على مراحل سير العمل بالمشروع والذي يتضمن تركيب أنظمة خلايا شمسية لمنازل المصابين العسكريين المسجلين في الهيئة على حساب فلس الريف وفي مختلف المحافظات.



وعبر عن أهمية هذا المشروع لفئة المصابين العسكريين تقديراً لجهودهم وتضحياتهم في خدمة الوطن وتحسيناً لظروفهم المعيشية والمالية، مثمناً جهود وزارة الطاقة والثروة المعدنية في التعاون مع الهيئة وفي تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



من جانبه أكد المومني أن مشروع تركيب أنظمة الطاقة الشمسية للمصابين العسكريين موزع على محافظات المملكة من خلال طرح أربعة عطاءات لتوريد وتركيب وتشغيل وصيانة الأنظمة المرتبطة مع الشبكة الكهربائية وجميع الأجهزة المساعدة باستطاعة (3) كيلوواط ذروة من جهة التيار الثابت و (2.7) كيلو. واط من جهة التيار المتردد في أقاليم الشمال والوسط والجنوب .



وأكد المومني أن المشروع يستهدف تركيب أنظمة الطاقة الشمسية لـ 1611 منزلا للمصابين العسكريين ، والعمل مستمر وبالتنسيق مع الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين لخدمة هذه الفئة . ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات الدورية بين الجانبين لمتابعة سير العمل والوقوف على مراحله المختلفة.