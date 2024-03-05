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الثلاثاء، 05-03-2024 09:29 ص

توقيع اتفاقية لتعزيز شبكة النقل الكهربائية لمواكبة التحول نحو الشبكات الذكية

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الوكيل الإخباري - وقعت شركة الكهرباء الوطنية وشركة تويوتا تسوشو اليابانية، اليوم الثلاثاء، اتفاقية استبدال مرحلات الحماية الكهروميكانيكية والاستاتيكية في بعض محطات التحويل الرئيسة في النظام الكهربائي، الممولة من قبل الحكومة اليابانية ممثلة بوكالة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) من خلال اتفاقية المنحة المقدمة للحكومة الأردنية عام 2022 بقيمة 605 مليون دولار أمريكي، لتنفيذ "مشروع استقرار نظام الطاقة من أجل مزيد من تكامل الطاقة المتجددة".اضافة اعلان


ووقع الاتفاقية مدير عام شركة الكهرباء الوطنية المهندس أمجد الرواشدة والمدير العام للمشروعات في شركة تويوتا تسوشو توكوجي كوياما بحضور مساعد مدير عام صيانة النقل في الكهرباء الوطنية المهندس محمد داود.

وأكد الرواشدة على أهمية الاتفاقية في إطار جهود شركة الكهرباء الوطنية لتحسين جودة وكفاءة النظام الكهربائي وضمان استدامته، وتطوير الانظمة الفنية العاملة في محطات التحويل ذات الأهمية التشغيلية وضمن خطة الشركة لمواكبة التحول الرقمي نحو الشبكات الذكية، خاصة مع زيادة محطات الطاقة المتجددة في النظام الكهربائي، وذلك عن طريق استبدال أنظمة الحماية الكهربائية الحالية بمرحلات حماية رقمية عالية الأداء في محطة تحويل جنوب عمان 400/132 كيلو فولت ومحطة تحويل العقبة 400/132 كيلو فولت، بالإضافة إلى استبدال مرحلات الحماية المسافية على خطوط شرق عمان – جنوب عمان 400 كيلو فولط وتركيب مرحلات حماية تفاضلية  في كلا المحطتين.

ويأتي هذا المشروع ضمن سلسلة التعاون بين شركة الكهرباء الوطنية والوكالة اليابانية (جايكا) والتي امتدت منذ عشرات السنين، والمتمثلة ببرامج التدريب الفنية لعدة مؤسسات كهربائية محلية ومن الدول العربية الشقيقة (فلسطين، العراق، اليمن، سوريا) ضمن برنامج تدريب الدولة الثالثة، والتي يتم عقدها سنويا في مركز التدريب الكهربائي الذي تم إنشاؤه عام 1986 بمنحة من الوكالة اليابانية (جايكا)، ليتمكن من الاستجابة للاحتياجات التدريبية عالية المستوى والتقنيات المتقدمة المطلوبة محليا واقليميا، كذلك الدراسات الفنية وبرامج بناء القدرات التي تم تقديمها لكوادر شركة الكهرباء الوطنية والتي  كان لها دوراً فاعلا في تعزيز القدرات الوطنية في مجال الطاقة.

 




 

 


 

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