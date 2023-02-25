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السبت، 25-02-2023 10:24 م

الأمير هاشم يرعى الحفل الختامي لبطولة تصفيات الأردن للألعاب الإلكترونية - صور

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الوكيل الإخباري - رعى سمو الأمير هاشم بن عبدالله الثاني، اليوم السبت، الحفل الختامي لبطولة تصفيات الأردن للألعاب الإلكترونية، التي عقدت على مدار 3 أيام، بمشاركة أكثر من 250 لاعباً.

وتهدف البطولة التي نظمها مركز زين للرياضات الإلكترونية التابع لشركة زين الأردن للاتصالات، ولجنة الرياضات الإلكترونية الأردنية، إلى تشكيل منتخب وطني للألعاب الإلكترونية لتمثيل الأردن في البطولات العالمية.

وسلّم سمو الأمير هاشم، بحضور سمو الأمير عمر بن فيصل رئيس لجنة الرياضات الإلكترونية، الجوائز لقادة الفرق الفائزة بالمراكز الأولى، والتي ستمثّل الأردن في البطولات الدولية.

وسيشارك المنتخب الوطني المُنبثق عن تصفيات البطولة، في بطولة العالم الخامسة عشرة للرياضات الإلكترونية في رومانيا، ودورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة في الصين، اللتين ستعقدان هذا العام.

وتأتي البطولة التي عقدت في مجمع الملك الحسين للأعمال، في إطار الجهود المبذولة في تعزيز مكانة الأردن على الساحة العالمية في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، في ظل ما يشهده هذا القطاع الواعد من نمو مُتسارع، وترسيخ مكانة الأردن كوجهة رائدة لاستضافة البطولات والفعاليات التي تُعنى بهذا المجال.

وتأهل فريق RTG ضمن منافسات لعبة AOV حيث تسلم الجائزة قائد الفريق محمود بوادي، وفريق XD في منافسات لعبة LOL حيث تسلم الجائزة قائد الفريق أحمد يوسف، وتأهل فريق TD ضمن منافسات لعبة Dota 2 حيث تسلم الجائزة قائد الفريق محمد العموش.

كما تأهل على مستوى اللاعبين الأفراد؛ اللاعب عبد الحكيم الدراوشة ضمن منافسات لعبة FIFA 23، واللاعب سيف الدبابنة عن لعبةeFootball ، واللاعب أحمد العلي عن لعبةStreet Fighter واللاعب محمد طارق عن لعبة Tekken.

وحضر الحفل الختامي للبطولة، سمو الأميرة عائشة بنت فيصل، وسمو الأميرة سارة بنت فيصل، ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، ووزير الشباب محمد سلامه النابلسي، والرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن فهد الجاسم.

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