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الأربعاء، 28-07-2021 08:58 ص

الأوبئة : يجب تفادي التوجه لخيار الإغلاقات

عمان 3


الوكيل الإخباري - قالت عضو اللجنة الوطنية للأوبئة نجوى خوري الأربعاء، إن فيروس كورونا يقوم بتبديل نفسه ويكتسب قدرات جديدة مثل المتحور دلتا الذي ينتشر بسهولة أكبر.

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ودعت خوري في تصريح صحفي إلى خلق قناعة بأهمية الالتزام بإجراءات السلامة العامة والتعريف بالفيروس وأضراره، إضافة لنشر ثقافة التطعيم ضد الفيروس.


وأضافت "يجب أن نفسر للمواطن ما هو التطعيم ومحتوى المطعوم وصولا لتوليد قناعة لأخذ المطعوم وذلك ببث معلومات علمية عن الفيروس والمطعوم، هذا الفيروس لن يذهب وعلينا التوجه للتطعيم".


وحول الإغلاقات قالت خوري إن الفقر أسوأ من فيروس كورونا، ويجب تفادي هذا التوجه وجعله الخيار الأخير لما له من آثار اقتصادية سلبية على الناس.


 




 

 


 

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