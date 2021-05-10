الأوقاف : إعداد أكثر من 1300 مصلى لإقامة صلاة العيد في المملكة

الوكيل الإخباري - أكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، أن صلاة العيد ستكون في الساحات الخارجية للمساجد والساحات العامة.

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وأضاف الخلايلة، خلال تصريحات صحفية، أنه "لن يكون هنالك صلاة للعيد داخل المساجد، و الوزارة أعدت ما يكفي من ساحات خارجية، وليست المرة الأولى التي تكون صلاة العيد بالساحات الخارجية".



ولفت إلى أن الوزارة قامت بإعداد أكثر من 1300 مصلى تقريبا في كافة محافظات المملكة، وبعضها ساحات كبيرة والبعض الآخر ملاعب تتسع آلاف المصلين.



وقال، إن إقامة صلاة العيد في العراء سُنة، وكنا قبل الجائحة في كثير من الأحيان تكون صلاة العيد في الساحات الخارجية والعامة، داعيا الأردنيين إلى ضرورة الالتزام بمعايير السلامة العامة.



ونوه إلى أنه لا يوجد حي أو منطقة لا يوجد فيه مصلى لصلاة العيد.



وهنأ الخلايلة الأردنيين بمناسبة عيد الفطر السعيد، قائلا "كل عام وانتم بخير، والأردن بخير، وقيادة الأردن بألف خير إن شاء الله".