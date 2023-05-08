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الإثنين، 08-05-2023 02:35 م

الأوقاف تدرب أئمة وواعظات على دليل الحاج والمعتمر

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الوكيل الإخباري - بدأت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية اليوم الاثنين، دورة لشرح دليل الحاج والمعتمر الصادر عن الوزارة ودائرة الإفتاء العام، في ضوء كتاب الإيضاح للإمام النووي رحمه الله، والتي يشارك فيها الأئمة والواعظات المرشحين لمرافقة بعثة الحج الأردنية لموسم الحج الحالي2023.اضافة اعلان


وقالت الوزارة في بيان، إن الدورة التي تنظمها عن بعد "زووم"، تهدف إلى تدريب المرشحين وتمكينهم علميا وعمليا، لتقديم كل ما يلزم الحاج الأردني من توعية وإرشاد بمناسك الحج، مشيرة إلى إرسال رابط المنصة الإلكترونية لجميع المرشحين والمرشحات لمرافقة بعثة الحج الأردنية، للتسهيل عليهم في الحصول على الدورة، وتمكينهم من المشاركة.

وأوضحت أن الدورة تستمر حتى الخميس المقبل من الساعة 9 صباحا وحتى 12 ظهرا، فيما سيعقد لقاء وجاهي يوم الأحد المقبل في قاعة المؤتمرات التابعة لمسجد الشهيد الملك المؤسس عبدالله الأول في العاصمة عمان، للإجابة على جميع الاستفسارات والملاحظات لجميع المرشحين والمرشحات المرافقين للبعثة.

وبحسب البيان، ستحدد الوزارة موعدا في وقت لاحق لعقد اختبار لجميع المشاركين في إطار دليل الحاج والمعتمر، داعية الجميع لمتابعة الدورة وتدوين جميع الإيضاحات المتعلقة بمناسك الحج.

 




 

 


 

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