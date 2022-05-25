الأوقاف تطلق ملتقى الوعظ بالمزار الشمالي

الوكيل الإخباري - أطلق وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور محمد الخلايلة اليوم الاربعاء مبادرة "أخي أشدد أزري الخامسة" بعنوان "أنتم بأعيننا" في لواء المزار الشمالي بالتعاون مع لجان الزكاة، والتي تتمثل بإعداد طرود خير وتوزيعها على مستحقيها بواقع 1500 طرد وبكلفة مالية تقدر بـ 50 ألف دينار.

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جاء ذلك خلال رعاية الوزير الخلايلة فعاليات ملتقى الوعظ و الارشاد واليوم الخيري واليوم الطبي المجاني الذي نظمته وزارة الاوقاف و صندوق الزكاة و بالتعاون مع مستشفى المقاصد الخيرية في لواء المزار الشمالي بمحافظة اربد.



وقال الخلايلة إن الوزارة انتهجت سنة حميدة منذ عقود وتعمل على تطويرها بشكل دائم من خلال تنظيم ملتقيات وعظية يلتقي فيها كوكبة من العلماء من أئمة ووعاظ وخطباء من مختلفة محافظات المملكة يتباحثون في مختلف المسائل الفقهية والعلمية ويقيمون المحاضرات والندوات، ويتفاعلون مع المجتمع المحلي، على مدار أيام وبما يشكل مؤتمرا علميا.



وأضاف، إن الأئمة يُدركون أن واجبهم الدعوة إلى الله تعالى بالكلمة الحسنة والحث على القيم والأخلاق الإسلامية الحميدة، وترجمة رسالة الوزارة، مؤكداً ضرورة مشاركة الأئمة و الواعظ والخطباء والواعظات في الدورات العلمية ومختلف الأنشطة التي تعقدها الوزارة على مدار العام ليزيد ذلك من علمهم وثقافتهم الدينية، و لمخاطبة الناس بألسنتهم الفصيحة وما وهبهم الله من علم ودراية.



وأكد أهمية تعزيز منظومة القيم التي حثنا عليها القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، وأرشدنا إليها ورثة الرسالة من علماء الأمة على مدى قرون من الزمان، والمحافظة على رسالة منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وبين أن هذا الملتقى يأتي بالتزامن مع احتفالات المملكة بمناسبة عيد الاستقلال السادس والسبعين الذي يصادف اليوم، مؤكدا أن الانتماء للأوطان هو من صلب شريعتنا الإسلامية، موضحا أن من واجبنا قول الكلمة الطيبة للناس بما يعزز التفاؤل ويصنع الأمل في القلوب والإخلاص للوطن والأمة.



وأشار الى أن الاستقلال يلتقي مع رسالة الأنبياء التي جاءت لإخراج الناس من الظلم إلى العدل، وإخراجهم من عبادة الأصنام الى عبادة رب العباد.



وأعلن الوزير الخلايلة خلال الملتقى عن توزيع 400 قسيمة شرائية، وتوزيع مساعدات مالية بواقع 10آلاف دينار، ومساعدات نقدية لـ 50 طالبا جامعيا، و50 يتيماً بواقع 100 دينار لكل طالب ويتيم، و300طرد غذائي مقدمة من المحسن محمد غازي ابو صوفة، بالاضافة الى تنفيذ مشاريع انتاجية تهدف الى نقل الأسر من الفقر والبطالة إلى الانتاجية والاعتماد على الذات، إضافة إلى صرف مساعدات شهرية ثابتة للاسر العفيفة وطلبة العلم والأيتام الفقراء من أبناء اللواء.



وأشار الى انه وتنفيذا للتوجيهات الملكية للحكومة بالنزول للميدان وتلمس حاجات الناس، وبالتزامن مع احتفالات الوطن بمناسبة عيد الاستقلال، سيقوم صندوق الزكاة بتوزيع 6000طرد غذائي على الأسر الفقيرة في محافظات وألوية المملكة.



وأضاف، ان صندوق الزكاة يعمل جاهدا في سبيل تطوير طريقة عمله نحو اقامة مشاريع انتاجية تنقل الأسر من الفقر وتلقي المعونة الى الإنتاج والاكتفاء.



وقال مدير اوقاف اربد الثانية الشيخ عبدالسلام نصير إن وزارة الأوقاف تقوم بدور كبير في رعاية المساجد وعقد الدورات وأيام الوعظ و الإرشاد لمواصلة تأهيل الأئمة والوعاظ ورفع سويتهم في العلوم الشرعية، واقامة الأيام الخيرية، والأيام الطبية المجانية واستهداف الأسر الفقيرة والمحتاجة وطلبة العلم الجامعي الفقراء والأيتام.



وأضاف نصير إن ملتقيات الوعظ والإرشاد التي تعقدها وزارة الأوقاف تنعكس إيجابا على الأئمة والوعاظ والخطباء تزيد من علومهم الشرعية، وتساهم في تبادل الأفكار والعلوم والخبرات بينهم.