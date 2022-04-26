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الثلاثاء، 26-04-2022 12:09 م

الخصاونة: نبحث حقيقة شراء خدمات أبناء أشخاص اعتباريين

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الوكيل الإخباري - أكد رئيس الوزراء بشر الخصاونة أن الحكومة تبحث الآن ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن شراء خدمات وتعيينات في مؤسسات رسمية.

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وقال الخصاونة، خلال جلسة تشريعية لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إنه بحسب المعلومات المتوفرة فإن إجراءات التعيين جرت وفق الإجراءات والآليات المعمول بها في الدولة دون وجود أي مخالفات أو أي نمط من أنماط المحاباة.

 

وأضاف أنه في حال ثبت من خلال ما نجريه من مراجعات أن شراء الخدمات لم تكن خارج السياق وجرى عمدا الباسها لباسا لم تلبسه الحكومة في إجراءاتها فإنه سيتم اتخاذ المقتضى القانوني بحق الجهة التي قامت بمثل هكذا نشر.

 

وأشار الخصاونة إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي منها وغالبيتها ما يتضمن 

حمل مضامين خيرة وطيبة وناقدة بموضوعية ومنها من رجم محصنات ودخل في بيوت وأساء اساءات متكررة لمن يجلس خلف الشاشات دون أي رادع قانوني ولا أخلاقي ولا يتماشى مع قيم المجتمع الأردني.

 

وكان النائب عمر الزيود تساءل خلال مداخلة له تحت القبة حول ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تعيين أو شراء خدمات من احدى المؤسسات الحكومية.

 

وقال إن الموجودين في القائمة التي تم تداولها هم أبناء أشخاص اعتباريين في المملكة الأردنية الهاتشمية.

 

ودعا الحكومة إلى توضيح الإجراءات التي تمت وتبرر التعيين في حال كان ما تم نشره حقيقيا.

 

 




 

 


 

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