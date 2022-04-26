الخلايلة: جميع أموال صندوق الزكاة تذهب للفقراء والمساكين

الوكيل الإخباري - أكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة أن كل ما في صندوق الزكاة للفقراء والمساكين.

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وقال الخلايلة، خلال جلسة تشريعية لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إن رواتب جميع العاملين في الصندوق تصرف من موازنة الدولة.

وأضاف أن 5 آلاف أسرة تتقاضى اليوم رواتب من الصندوق، ونحو 3 آلاف يتيم لديهم كفالات أيتام، وهناك عدة مشاريع منها بناء وترميم بيوت وسداد عن غارمات ومشاريع إنتاجية.

وأشار الخلايلة إلى أن جميع الأموال في الصندوق تذهب للفقراء والمساكين ولا تصرف أي منها على المصاريف الإدارية أو غيرها.

وتابع أن أموال الوقف تستثمر في أفضل الطرق، وبعضها يذهب حسب شرط الوقف وبعضها يذهب لدعم صندوق الزكاة.