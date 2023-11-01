الأوقاف تعقد الامتحان السنوي المقرر بمنهاج الوعظ والإرشاد

الوكيل الإخباري - عقدت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، أولى جلسات الامتحان السنوي المقرر في منهاج الوعظ والإرشاد للأئمة والواعظات في إقليم الوسط، اليوم الأربعاء، والذي يعتبر الأول من نوعه في الوزارة.

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وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الأربعاء، إن عدد المتقدمين للامتحان في جلسته الأولى بلغ 911 إماماً و229 واعظة، شملت مقررات في حفظ القرآن الكريم والتفسير والحديث والنحو، فيما سيتم عقد الجلسة الثانية للأئمة والواعظات في إقليم الشمال 4 الشهر الحالي، كما ستُعقد الجلسة الثالثة في إقليم الجنوب في 7 الشهر الحالي.



وأشار البيان إلى أن الامتحان تعقده مديرية الوعظ والإرشاد، بالتعاون مع معهد الملك عبدالله الثاني لإعداد وتدريب الأئمة والدعاة ومديريات الأوقاف في المملكة، للمرة الأولى، ويهدف إلى رفع مستوى الأئمة والواعظات وقدراتهم ومستواهم العلمي والشرعي ضمن خططها المعدّة مُسبقًا، بما ينعكس على رسالة الوزارة ورؤيتها الدعوية، وتطوير مستوى الأداء لأصحاب الرسالة الدينية من أئمة وخطباء ووعاظ وواعظات.



وكانت الوزارة نظمت العديد من الدورات العلمية المتخصصة في المذاهب الفقهية والعلوم الشرعية لكوادرها، تم من خلالها منحهم شهادة الدبلوم في المذاهب الفقهية بالتعاون مع جامعة العلوم الإسلامية العالمية، حيث استفاد منها آلاف من الأئمة والوعاظ والواعظات والمؤذنين، لتعزيز دورهم في المساجد وتمكينهم من إحداث التغيير الإيجابي في المجتمع لتحصينه بالقيم والأخلاق الإسلامية التي حثنا عليها ديننا الحنيف.