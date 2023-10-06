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الجمعة، 06-10-2023 05:59 م

الأمن يقبض على سائق باص بزعم اعتدائه على عدد من الطلاب

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الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في إدارة حماية الأسرة تابعوا التحقيق في الفيديو الذي نشرته إحدى الصحفيات وروت فيه مشاهدتها لسائق حافلة صغيرة (باص) يقوم بالاعتداء على مجموعة من الطلاب أمام احدى المدارس الحكومية وعدم تمكنها من تحديد رقم المركبة أو هوية الشخص.اضافة اعلان


وأكّد الناطق الإعلامي أنّ التحقيقات وجمع المعلومات مكنت المحققين من تحديد المركبة المقصودة وسائقها وألقي القبض عليه وبالتحقيق معه أنكر ذلك وجرى استدعاء الطلاب كافة الذين كانوا برفقته وأولياء أمورهم وجرى الكشف عليهم من قبل الطبيب المختص ولم تظهر عليهم أية علامات شدة أو عنف وأنكروا قيام أحد بالاعتداء عليهم، كما ورفض ذووهم تقديم أيّة شكوى بذلك.

وأكد أن العاملين في إدارة حماية الأسرة أخطروا المدعي العام بمجريات التحقيق وامر بتوديع القضية اليه مع كافة الأوراق التحقيقية للنظر فيها

 




 

 


 

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