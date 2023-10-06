الجمعة 06-10-2023
الوكيل الاخباري

الحكومة اقترضت من صندوق الضمان الاجتماعي 8.5 مليار دينار

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الجمعة، 06-10-2023 02:37 م

الحكومة اقترضت من صندوق الضمان الاجتماعي 8.5 مليار دينار

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الوكيل الإخباري - ارتفع إجمالي الدين العام بما فيه الدين المترتب على الحكومة لصالح صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي إلى 40.080 مليار دينار حتى نهاية شهر تموز من العام الحالي ليشكل ما نسبته 114.6% من الناتج المحلي الإجمالي.

ووفقا لبيانات وزارة المالية، فإن الحكومة اقترضت منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر تموز 1.591 مليار دينار، إذ بلغ إجمالي الدين العام حتى نهاية العام الماضي 38.489 مليار دينار ليبلغ حتى نهاية شهر تموز 40.080 مليار دينار.

وأشارت البيانات إلى أن الدين العام باستثناء دين صندوق أموال الضمان الاجتماعي وصل إلى 31.523 مليار دينار ليشكل ما نسبته 90.1% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأظهرت البيانات أن إجمالي ما اقترضته الحكومة من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي وصل حتى نهاية شهر تموز إلى 8.558 مليار دينار.

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المملكة

 




 

 


 

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