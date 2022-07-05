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الثلاثاء، 05-07-2022 01:19 م

الأوقاف تعلن موعد صلاة عيد الأضحى وأماكن المصليات

صلاة العيد 2 (1)


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية أن صلاة عيد الأضحى المبارك ستقام عند الساعة 6:30 من صباح يوم السبت 10 ذي الحجة 1443 هـ الموافق 9/ 7/ 2022 في المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة بالإضافة للمصليات التي أعلنت عنها الوزارة بالساحات العامة تطبيقا واحياء لسُنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

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وقالت الوزارة إن مصلى العيد الرئيسي في المملكة سيكون في المدينة الرياضية في العاصمة عمّان – بوابة رقم (3). كما أنه بالإمكان الاطلاع على أماكن المصليات العامة لصلاة العيد وأسماء الخطباء في مناطق المملكة كافة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة وحساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي.


للاطلاع على أماكن المصليات العامة لصلاة العيد وأسماء الخطباء في جميع مناطق المملكة أنقر هنا

 

 

 




 

 


 

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