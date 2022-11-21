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الإثنين، 21-11-2022 12:11 م

الأوقاف تنظم الحملة الأولى للتبرع بالدم

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الوكيل الإخباري - نظمت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالتعاون مع وزارة الصحة، ومن خلال مديرية بنك الدم، اليوم الاثنين، الحملة الأولى للتبرع بالدم.

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وقال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة إن الوزارة وضمن رسالتها الدينية والاجتماعية تعكف على تنظيم مبادرات متنوعة في جميع المجالات، ولاسيما الاجتماعية منها في إطار التكافل المجتمعي.


وأضاف، بحضور أمين عام الوزارة الدكتور عبدالله العقيل، أن الحملة الأولى للتبرع بالدم شاركت فيها كوادر الوزارة من مديرين وموظفين، انطلاقا من الإحساس بالمسؤولية الدينية والوطنية والاجتماعية.


ولفت الخلايلة إلى أن الوزارة ستواصل حملاتها في التبرع بالدم خلال الفترة المقبلة، حيث تشمل مديريات الأوقاف في جميع محافظات وألوية المملكة، مشيدا بالجهود المبذولة من قبل مديرية بنك الدم في وزارة الصحة التي توفر مختلف الإمكانيات لتسهيل حملات التبرع بالدم.

 




 

 


 

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