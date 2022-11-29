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الثلاثاء، 29-11-2022 04:24 م

الأوقاف توضح حول فيديو خطيب جمعة أساء لدولة قطر بعمان

الأوقاف


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - نفى الناطق الإعلامي باسم وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور علي الدقامسة ان يكون خطيب الجمعة الذي ظهر في فيديو عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي وهو يوجه اساءات وانتقادات لقيام دولة قطر الشقيقة بتنظيم بطولة كاس العالم لعام2022، تابعا لوزارة الأوقاف الاردنية. 

وأضاف الدقامسة في بيان صحفي وصل موقع الوكيل الاخباري اليوم الثلاثاء أنه وبعد التحقق من الفيديو تبين ان مصدره دولة شقيقة مجاورة، وأن خطيب الجمعة ليس اردنيا، مؤكدا ان القوانين والانظمة المعمول بها لدى وزارة الأوقاف تحظر أي إساءة لاي دولة شقيقة.

ودعا الدقامسة وسائل الإعلام ونشطاء مواقع التواصل الإجتماعي لتحري الدقة قبل نقل أي معلومة من مصادرها الرسمية في الوزارة، متمنيا استمرارية النجاح لما حققته دولة قطر الشقيقة في مونديال 2022، والتي أبهرت العالم بحسن تنظيمها.

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