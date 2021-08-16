الإثنين 16-08-2021
الوكيل الاخباري

قرارات صارمة أمام الحكومة بعد نتائج التوجيهي

الملك يتابع تمرينا أمنيا نفذته مديرية الأمن العام- صور

صناعة الزرقاء: تخفيض التعرفة الكهربائية يحفز النمو الاقتصادي

وزير الخارجية: نساهم مع قطر لمساعدة الفلسطينيين

مطرب مشهور يبكي على الهواء بسبب موقف لفنان مصري

وفاة و620 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

القبض على 8 مواطنين لإطلاقهم عيارات نارية

الأولى في الأدبي لـ الوكيل : 10 ساعات يوميا أوصلتني إلى القمة

خطة مرورية عقب إعلان نتائج التوجيهي-صور

الشواربة: نتوقع استيفاء 38 مليون دينار بدل المخالفات

الإثنين، 16-08-2021 01:41 م

الأولى في الأدبي لـ الوكيل : 10 ساعات يوميا أوصلتني إلى القمة

7650e4b2-7932-46d2-8d0e-aefb135e95b0
الطالبة فرح دحنوس


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - تخطت التحديات ، راسمة معالم التميز ، لتحصد أخيرا ما زرعته نتاج عام من المثابرة والدراسة ، بالرغم من جائحة كورونا التي أطلت برأسها على العالم .

اضافة اعلان

 

فرح طارق دحنوس من مدرسة النصر الثانوية للبنات /ماركا ، لها من اسمها نصيب حيث حصلت على المركز الأول بالفرع الأدبي في المملكة بمعدل 99.5 ، فأسعدت من حولها ، وأدخلت الفرح إلى قلوبهم .

 

تقول دحنوس لـ " الوكيل الإخباري" : لقد توقعت أن أحصل على معدل مرتفع ، لكن لم أتوقع أن أحصل على المركز الأول .

 

وأشارت أن عدد ساعات دراستها كانت تصل يوميا إلى 10 ساعات ، لافتة أنها لم تواجه صعوبات في كافة المباحث وتابعت " وصلت إلى القمة بدراستي " .

 

وأعربت فرح دحنوس عن سعادتها في تخطيها جائحة كورونا خلال دراستها ، ووصفت ذلك بالتحدي الأكبر.

 

الطالبة دحنوس ، تلقت خبر تميزها من خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير التربية والتعليم اليوم الاثنين، مشيرة أن المشهد كان ممزوجا بين الخوف والتفاؤل .

 

وأوضحت أنها ستدرس تخصص إنجليزي تطبيقي ، وقد أهدت ما حصدته لعائلتها التي كانت تساهم في التخفيف من وطأة تعبها ، في ظلّ ما شهدته المملكة إثر جائحة كورونا.

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
8202112123414753687009

قرارات صارمة أمام الحكومة بعد نتائج التوجيهي

611a4dbbe284d

الملك يتابع تمرينا أمنيا نفذته مديرية الأمن العام- صور

820211521583576978589

صناعة الزرقاء: تخفيض التعرفة الكهربائية يحفز النمو الاقتصادي

7202112145751746762439

وزير الخارجية: نساهم مع قطر لمساعدة الفلسطينيين

64b70e77-8269-495e-9596-35f16bf49c3d

القبض على 8 مواطنين لإطلاقهم عيارات نارية

0cff583f-5215-4366-bc65-33ec8e61b208

خطة مرورية عقب إعلان نتائج التوجيهي-صور

أخبار متعلقة
8202111125259407312585

ارتفاع إصابات كورونا النشطة في المملكة

مستشفى1

11 وفاة و 990 إصابة جديدة بكورونا في المملكة اليوم

اسواق ليلا

حظر التجول يطفو على السطح من جديد ويشعل تويتر

7202126174059714083651

حجاوي : الفحوصات الإيجابية وصلت 4% للمرة الأولى منذ شهرين

7202124115029226913562

صورة تثير قلق الأردنيين وتساؤلات : هل سيعود الحظر الشامل ؟ - شاهد

ا

انخفاض إصابات كورونا النشطة في المملكة