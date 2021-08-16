الأولى في الأدبي لـ الوكيل : 10 ساعات يوميا أوصلتني إلى القمة

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - تخطت التحديات ، راسمة معالم التميز ، لتحصد أخيرا ما زرعته نتاج عام من المثابرة والدراسة ، بالرغم من جائحة كورونا التي أطلت برأسها على العالم .

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فرح طارق دحنوس من مدرسة النصر الثانوية للبنات /ماركا ، لها من اسمها نصيب حيث حصلت على المركز الأول بالفرع الأدبي في المملكة بمعدل 99.5 ، فأسعدت من حولها ، وأدخلت الفرح إلى قلوبهم .

تقول دحنوس لـ " الوكيل الإخباري" : لقد توقعت أن أحصل على معدل مرتفع ، لكن لم أتوقع أن أحصل على المركز الأول .

وأشارت أن عدد ساعات دراستها كانت تصل يوميا إلى 10 ساعات ، لافتة أنها لم تواجه صعوبات في كافة المباحث وتابعت " وصلت إلى القمة بدراستي " .

وأعربت فرح دحنوس عن سعادتها في تخطيها جائحة كورونا خلال دراستها ، ووصفت ذلك بالتحدي الأكبر.

الطالبة دحنوس ، تلقت خبر تميزها من خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير التربية والتعليم اليوم الاثنين، مشيرة أن المشهد كان ممزوجا بين الخوف والتفاؤل .

وأوضحت أنها ستدرس تخصص إنجليزي تطبيقي ، وقد أهدت ما حصدته لعائلتها التي كانت تساهم في التخفيف من وطأة تعبها ، في ظلّ ما شهدته المملكة إثر جائحة كورونا.