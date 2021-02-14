الأحد 14-02-2021
الوكيل الاخباري
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وفيات الأحد 14/2/2021

الإجراءات الصارمة قيد الدراسة

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الأحد، 14-02-2021 09:17 ص

في حال وصول نسبة الفحوصات الايجابية إلى 8%

الإجراءات الصارمة قيد الدراسة

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رئاسة الوزراء


الوكيل الإخباري - على ضوء تصريحات لجنة الاوبئة ، بشأن الوضع الوبائي الراهن

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حول العودة إلى الإجراءات الصارمة ، في حال وصول نسبة الفحوصات الايجابية إلى 8% ، فإن الإجراءات الصارمة قيد الدراسة 

 

اللجنة صرّحت أمس السبت ، أن هناك 3 عوامل تم تقييمها ، ما أدّى إلى تصاعد  المنحنى الوبائي من جديد خلال الاسبوع الماضي وهذه العوامل ، تتمثّل بنسبة الدخول الى المستشفى ونسبة اشغال أسرّة العناية المركزة ونسبة اشغال غرف العزل المخصصة لكورونا .

 

الإجراءات الصارمة شأنها الحدّ من انتشار الفيروس ، عملا بالمصلحة العامة، تحسّبا من العودة إلى المربع الأول ، حيث ارتفاع عدد اصابات كورونا في المملكة بشكل كبير.

 

الوضع الوبائي الراهن قيد التقييم ، ومن الأجدر التشديد على الإجراءات الصحية الوقائية ، أمام مُفترق طرق، فإما حسر الوباء ، أو انتشاره ، وبالتالي العودة إلى الإجراءات الحكومية التي لا يرغبها الأردنيون.

 

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