الإحصاءات: ارتفاع أعداد الأغنام في الأردن

الوكيل الإخباري

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- أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرًا حول النتائج الأولية لمسح أعداد الثروة الحيوانية للقطاع غير المنظم (الضأن والماعز) لعام 2021.وأشار التقرير إلى أن عدد الأغنام (الضأن والماعز) قد بلغ 3 ملايين و889 ألف رأس، بإرتفاع مقداره 3.3% مقارنة مع عام 2020 حيث بلغ 3 ملايين و765 ألف رأس.كما بينت النتائج أن أعداد الضأن ارتفعت بنسبة 2.8% في عام 2021، مقارنة مع عام 2020، حيث بلغ العدد 3 ملايين و85 ألف رأس في عام 2021 مقابل 3 ملايين وألفي رأس في عام 2020.كما ارتفعت أعداد الماعز من 762 ألف رأس في عام 2020 إلى 804 آلاف رأس من عام 2021، أي بما نسبته 5.4%.