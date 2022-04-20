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الأربعاء، 20-04-2022 01:33 م

الإحصاءات: ارتفاع أعداد الأغنام في الأردن

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الوكيل الإخباري - أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرًا حول النتائج الأولية لمسح أعداد الثروة الحيوانية للقطاع غير المنظم (الضأن والماعز) لعام 2021.اضافة اعلان


وأشار التقرير إلى أن عدد الأغنام (الضأن والماعز) قد بلغ 3 ملايين و889 ألف رأس، بإرتفاع مقداره 3.3% مقارنة مع عام 2020 حيث بلغ 3 ملايين و765 ألف رأس.

كما بينت النتائج أن أعداد الضأن ارتفعت بنسبة 2.8% في عام 2021، مقارنة مع عام 2020، حيث بلغ العدد 3 ملايين و85 ألف رأس في عام 2021 مقابل 3 ملايين وألفي رأس في عام 2020.

كما ارتفعت أعداد الماعز من 762 ألف رأس في عام 2020 إلى 804 آلاف رأس من عام 2021، أي بما نسبته 5.4%.

 




 

 


 

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