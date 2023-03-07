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الثلاثاء، 07-03-2023 12:48 م

الإحصاءات تكشف موعد إعلان نتائج دراسة خط الفقر في الأردن

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الوكيل الإخباري - رجح مدير مديرية الإحصاءات السكانية والمسوح في دائرة الإحصاءات العامة، محمد الجندي، اليوم الثلاثاء، إعلان نتائج دراسة خط الفقر في الأردن في النصف الثاني من العام الحالي.

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وأضاف الجندي، خلال اجتماع لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، لمناقشة الأرقام والبيانات والإحصائية بشأن الفقر والبطالة والناتج المحلي الإجمالي، أنّ آخر دراسة للفقر في الأردن كان في عام 2010.


وأشار، في رده على استفسارات النواب بشأن الأرقام الصادرة عن الأوضاع السياحية، إلى أن آخر مسح لحركة القادمين والمغادرين كانت في عام 2016 ويتم التحضير هذا العام لمسح جديد.


وأضاف الجندي، أن دائرة الإحصاءات العامة تعمل دراسات خاصة ومسوحات لبعض المؤسسات والوزارات وعلى حساب الجهة الطالبة، فيما هناك مسوحات أخرى سنوية من موازنة الإحصاءات.


وبين، أن البيانات الخاصة بالفقر ما زالت في مرحلة التدقيق والفرز، حيث ستنتهي عمليات التدقيق خلال شهر؛ ثم سيبدأ العمل على مؤشرات الفقر.


وتابع، أنّ آلية احتساب خط الفقر تعتمد على كمية السعرات الحرارية التي يستهلكها الفرد في سنة المسح، حيث أن 20 ألف أسرة كانت عينة البحث.

 




 

 


 

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