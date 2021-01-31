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الأحد، 31-01-2021 06:11 م

الإدارة العامة يطلق خطته التدريبية لعام 2021

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الوكيل الاخباري - أطلق معهد الإدارة العامة، اليوم الأحد، خطته التدريبية لعام 2021، التي تتضمن كافة البرامج التدريبية التي سيطرحها المعهد خلال العام.
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وقالت مدير عام المعهد بالوكالة، المهندسة بدرية البلبيسي، إن الخطة التدريبية السنوية لهذا العام جاءت ملبية للاحتياجات التدريبية الفعلية لموظفي القطاع العام، التي تم رصدها من خلال مسح الاحتياجات التدريبية الشامل الذي أطلقه المعهد نهاية العام 2020، موضحة أن هذا المسح استند على أسس ومنهجية علمية حاكت المسارات الوظيفية والمهنية المتخصصة والإدارية، كما راعى الاحتياجات التطويرية المختلفة ضمن مجالات الإدارة العامة، والتي تمكن الدوائر من بناء قدرات موظفيها بما يحقق توجهاتها وخططها الاستراتيجية المنسجمة مع الأولويات والخطط الوطنية.

وأضافت البلبيسي أن الخطة حملت بين طياتها برامج المسار الوظيفي المبني على الكفايات العامة والجوهرية، وبرامج القيادات والمسار الإداري المبنية على الكفايات الواجب توفرها لدى شاغلي تلك الوظائف، والبرامج المتخصصة المرتبطة بالمهام الوظيفية والمبنية على الكفايات الفنية التخصصية لها، بالإضافة إلى البرامج العامة التي تعمل على سد الفجوات في الأداء، والبرامج التي تقدم للجهات والأفراد من خارج القطاع العام.

 




 

 


 

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