الإدارة العامة يطلق نظام التدريب الإلكتروني

الوكيل الإخباري- أطلق معهد الإدارة العامة، اليوم الأحد، نظاما إلكترونيا لإدارة التدريب، بحسب خطة المعهد التطويرية التي بدأ بتنفيذها منذ عام 2019، والمتضمنة محور التحول الرقمي وأتمتة خدمات المعهد إلكترونيا، بتمويل من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (يو أس أيد USAID).

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وقالت مدير عام المعهد، المهندسة سهام الخوالدة، خلال حفل الإطلاق الذي رعاه رئيس اللجنة التوجيهية ورئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، إن المعهد بدأ باتخاذ خطوات متتالية وكبيرة ليصل إلى مكانة متميزة إقليميا وعالميا، وإن التطوير رحلة مستمرة تحتاج إلى عمل دؤوب ومتواصل وبحث ودراسة.



وأكدت الخوالدة، بحضور عدد من الأمناء والمدراء العامين للدوائر الحكومية، أن المعهد يحرص على مواكبة كل التوجهات العالمية والتطورات المتسارعة في مختلف محاور ومجالات العمل، ويحرص كذلك على تجاوز كل التحديات والصعوبات والمضي قدما نحو تحقيق الأهداف المنشودة.



وبينت أن نظام التدريب الإلكتروني ( تي أم أس TMS) الذي نفذ بالتعاون مع مشروع تعزيز الحوكمة "USAID"، يهدف إلى إدارة وتنظيم عملية التدريب وتسهيلها على جميع الأطراف من الجهات الحكومية والمشاركين والمدربين ومسؤولي التدريب في الدوائر والمعهد، لافتة إلى أن النظام يعد نقطة تحول سيجري البناء عليها مستقبلا، وصولا إلى خدمات إلكترونية لها الأثر الإيجابي في تطوير ورفع كفاءة العملية التدريبية.



وعرض المعهد لفيديو عن مميزات النظام وأهم تطبيقاته، بالإضافة إلى استعراض تجربة المدربين مع استخدام النظام الذين أشادوا بسهولة استخدامه ودوره في تبسيط الإجراءات، والتطور الذي يشهده المعهد على صعيد الخدمات.



يشار إلى أن النظام الإلكتروني يتكون من إدارة العملية التدريبية وبيانات المدربين، الأولى تهدف إلى تمكين المعنيين بالتدريب في الوزارات والدوائر الحكومية والمشاركين من القطاع الخاص من الدخول إلكترونيا على النظام، والاطلاع على الخطط التدريبية وتعبئة بيانات المشاركين وإصدار التقارير الإلكترونية ومتابعة تنفيذ العملية التدريبية، والثانية قاعدة بيانات المدربين حول الخبرات المحلية والدولية في مختلف المجالات.