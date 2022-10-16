الإدارة المحلية: الانتهاء من حصر البؤر الساخنة في البلديات

الوكيل الإخباري - أكد أمين عام وزارة الإدارة المحلية المهندس حسين مهيدات، أنه تم الانتهاء من حصر البؤر الساخنة في بلديات المملكة جميعها فيما يخص تصريف مياه الأمطار والمناطق المهددة بالفيضانات، على أن يتم الانتهاء منها خلال ربيع العام المقبل بشكل نهائي.

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وقال مهيدات إن الوزارة لديها خطة كاملة لإدارة المخاطر سيتم تنفيذها، بالإضافة إلى وجود مؤشرات أداء يتم متابعتها.



وأضاف أنه ضمن خطة إدارة المخاطر التي قامت بها وزارة الإدارة المحلية، وبعد أن تم حصر البؤر الساخنة في جميع بلديات المملكة، تم الإيعاز للبلديات بطرح العطاءات الخاصة بها، بهدف إيجاد حلول هندسية متكاملة لحل مشاكل تصريف المياه في جميع المناطق الساخنة، مشيرا إلى أنه معظم البؤر الساخنة تم طرح عطاءاتها.



وتابع أنه تم أيضاً حصر التقاطعات الخطرة والمناطق المرورية التي تشكل خطورة في البلديات جميعها بالتعاون مع مديرية الأمن العام، وسيتم تأمين المخصصات المالية لها العام المقبل، وذلك بهدف إيجاد الحلول المرورية المناسبة لتلافي حوادث السير على الطرقات.