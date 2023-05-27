الإدارة المحلية تعلن الطوارئ المتوسطة

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الإدارة المحلية حالة الطوارئ المتوسطة في المملكة بدءاً من صباح يوم غدٍ الأحد وحتى منتصف بعد غدٍ الاثنين، وذلك بسبب حالة عدم الاستقرار الجوي التي تؤثر على المملكة، والتي يُحتمل أن تؤدي إلى تساقط الأمطار خاصة في جنوب المملكة، وقد تكون غزيرة أحياناً ومصحوبة بالرعد وتساقط حبات من البَرَدْ و تشكل السيول في الأودية في المناطق المنخفضة.

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وطلب أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية الدكتور نضال أبو عرابي العدوان (رئيس غرفة الطوارئ الرئيسية في مركز الوزارة بعمّان) من غرف الطوارئ في البلديات ومجالس الخدمات المشتركة التعامل الفوري مع أي أحداث طارئة قد تصاحب الحالة الجوية، وإبلاغ غرفة الطوارئ الرئيسية في مركز الوزارة بعمّان بالتطورات أولاً بأول عن طريق نظام الطوارئ الخاص بالوزارة.



ودعا العدوان البلديات ومجالس الخدمات المشتركة ومديريات الشؤون البلدية في مختلف محافظات وألوية المملكة إلى التنسيق والتعاون الكامل مع الحكام الإداريين وغرف العمليات والطوارئ الأخرى التابعة لوزارة الأشغال العامة والداخلية والدفاع المدني والقوات المسلحة الأردنية وأمانة عمان الكبرى وغيرها، وتقديم لها الآليات والمعدات والكوادر والإمكانيات المتاحة لديها للمساعدة في مواجهة الحالات والأحداث الطارئة التي ترافق الحالة الجوية، وإعلان أرقام هواتف غرف الطوارئ للمواطنين في مختلف وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وتكرار ذلك لضمان التواصل الدائم مع المواطنين.



كما طلب من المواطنين التعاون الكامل مع تعليمات التعامل مع الحالة الجوية، وعدم التردد بالاتصال مع غرف الطواري الرئيسية في الوزارة بعمان على أرقام الهواتف:

064631987

064622372



وذلك للإبلاغ عن أي حالة طارئة بسبب الحالة الجوية والتي تحتاج إلى تدخل غرف الطوارئ في البلديات ومجالس الخدمات المشتركة.



مصدر الخبر المستشار الإعلامي محمد الملكاوي / وزارة الإدارة المحلية 0795755033

السبت 27/5/2023

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