الإدارة المحلية تعلن حالة الطوارئ الخفيفة للبلديات

الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الإدارة المحلية حالة الطوارئ الخفيفة، خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية للتعامل مع المنخفض الجوي الذي يؤثر على المملكة حاليا.

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وطلبت الوزارة من البلديات ومجالس الخدمات المشتركة فتح غرف العمليات للتعامل مع أي أحداث طارئة قد تصاحب المنخفض الجوي.



كما طلبت من البلديات والمجالس إبلاغ غرفة العمليات الرئيسية في وزارة الإدارة المحليات بالتطورات أولا بأول، والتنسيق والتعاون الكامل مع الحكام الإداريين وغرف العمليات الأخرى التابعة لوزارة الأشغال العامة والداخلية والدفاع المدني والقوات المسلحة الأردنية وأمانة عمان الكبرى في مناطقها وتقديم كافة الجهود والامكانيات المتاحة لديها لمواجهة الحالات والأحداث الطارئة التي قد ترافق المنخفض.



هواتف غرفة الطوارئ لوزارة الإدارة المحلية:



06-4631987 مباشر



06-4622372 مباشر



المقسم: 4641393-06



فرعي (421)



فاكسات غرفة الطوارئ المباشرة:



064650239



064652269