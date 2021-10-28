مدير مستشفى الجامعة لـ الوكيل:أعداد الكوادر كافية ونعول على وعي المواطنين

الوكيل الإخباري-خاص- أكد مدير مستشفى الجامعة الأردنية الدكتور جمال ملحم أن أعداد الكوادر في المستشفى مناسبة وكافية.



وقال ملحم اليوم الخميس في تصريح خاص لـ "الوكيل الإخباري" إن الطوارئ في المستشفى تعاني من شدة الضغط والاكتظاظ لكثرة المراجعين، وهذا سببه قلة وعي بعض المواطنين الذين يأتون إلى العيادات والطوارئ لأسباب سطحية مقارنة بالأمراض الطارئة التي تحتاج فعلا إلى معالجة سريعة، وليس السبب قلة أعداد الكوادر.



وأوضح أن معدل التأخير في أقسام الطوارئ عالميا ما بين 4-12 ساعة إلا أن الصبر غائبا عن بعض المواطنين الأردنيين.



وبين أن من المفترض أن يرى الطبيب في اليوم الواحد وخلال 8 ساعات 16 مريض، فيما يضطر الطبيب في عيادات وطوارئ مستشفى الجامعة أن يرى عشرات المرضى يوميا بسبب الضغط.



وقال ملحم إن مستشفى الجامعة بإدارتها وكوادرها تسعى إلى تقديم خدمة آمنة ومريحة للمرضى وتدرس باستمرار العيوب والمشاكل لمعالجتها وتحسينها، ونهيب بوعي المواطنين الذين يتوجهون إلى طوارئ المستشفى.

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