الإثنين 20-09-2021
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الإثنين، 20-09-2021 07:41 م

الإعلان عن فعاليات معرض عمان الدولي للكتاب 2021

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 الوكيل الاخباري -  أعلن اتحاد الناشرين الأردنيين، اليوم الاثنين، في مؤتمر صحفي عقد في المركز الثقافي الملكي، عن فعاليات معرض عمان الدولي للكتاب 20، التي من المقرر أن تبدأ تحت الرعاية الملكية السامية الخميس المقبل.

وتشارك في المعرض، الذي يقام ضمن احتفالات المملكة بمئوية الدولة الأردنية وتستمر فعالياته حتى 2 تشرين الأول المقبل في قاعة عمان الدولي للسيارات- طريق المطار، أكثر من 360 دار نشر محلية وعربية ودولية من 20 دولة بشكل مباشر، وعبر التوكيل.

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