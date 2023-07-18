الإفتاء الأردنية توضح حكم صيام الشهر المحرم

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي -

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قالت دائرة الإفتاء الأردنية إن صيام شهر الله المحرم هو صيام مستحب، وذلك بعد أن ثبت فلكياً أن يوم غدٍ الأربعاء أول أيام شهر محرم.وبيّنت الدائرة في ردها على سؤال لـ " الوكيل الإخباري" أن صيام شهر الله المحرم هو صيام مستحب، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر محرم كما صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم)، قال الشربيني في [مغني المحتاج]: "أفضل الشهور للصوم بعد رمضان الأشهر الحرم، وأفضلها المحرم لخبر مسلم: أفضل الصوم بعد رمضان شهر الله المحرم".ونوهت إلى صوم شهر محرم مستحب، والمتنفل بالصوم أمير نفسه فله أن يصوم ما يشاء منه ويفطر ما يشاء. والله تعالى أعلم.وقال مركز الفلكي الدولي في بيان له إن اليوم الثلاثاء هو المتمم لشهر ذو الحجة وغدا اول أيام الشهر المحرم.