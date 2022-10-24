الإفتاء تشرح عبر " الوكيل" كيفية اداء صلاة الكسوف

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - بينت دائرة الإفتاء العام كيفية اداء صلاة الكسوف، والأحكام المتعلقة بها، منوها إلى أنها سنة مؤكدة.

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وأضافت الدائرة لـ " الوكيل الإخباري" أن صلاة كسوف الشمس ركعتان لا يجهر بهما، في كل ركعة قيامان يطيل القراءة فيهما، وركوعان يطيل التسبيح فيهما دون السجود، ويخطب بعدها خطبتين كخطبتي الجمعة - في الأركان والشروط - يحث الناس فيهما على التوبة وفعل الخير، ويُحذرهم من الغفلة والإغترار.



وقالت إذا فات وقت صلاة الكسوف - بأن انجلت الشمس قبل أن تُصلى - لم يُشرع قضاؤها؛ لأنها من الصلوات المقرونة بسبب، فإذا ذهب السبب فات موجبها.



وأكدت على أنه يُسن الاغتسال لصلاة الكسوف، فيُغتسل قبلها كما يغتسل لصلاة الجمعة؛ لأنها في معناها من حيث الاجتماع وندب الجماعة. والله تعالى أعلم.



ونوهت إلى أن الشمس آية من آيات الله تعالى، وسنة كونية من السنن الدالة عليه سبحانه، فإذا كسفت الشمس كان على المؤمن أن يتذكر الله، ويلجأ إلى الصلاة التي تُسمى (صلاة الكسوف)، يلتجئ فيها المسلم إلى الله عز وجل؛ لجلال الحدث وعِظَم هذه الآية، وقد شُرعت في السنة الخامسة للهجرة، وهي سنة مؤكدة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ آيَتانِ مِنْ آياتِ اللَّهِ، لا يَنْكَسِفانِ لِمَوْتِ أحَدٍ ولا لِحَياتِهِ؛ فَإذا رَأيْتُمُوهُما فَادْعُوا اللَّهَ وَصَلُّوا حَتَّى يَنْجَلِيَ) متفق عليه. وتُسنُّ فيها الجماعة، وينادى لها: "الصلاة جامعة"