الثلاثاء 25-10-2022
الوكيل الاخباري

استشهاد 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامهم نابلس

مديرية الأمن العام تحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة

وفاة ثلاثيني وإصابة شقيقه بحادث سير في الكرك

تحذير من حلويات الحاج محمود حبيبة من روابط وهمية باسم الشركة تدعي توزيع جوائز

إربد : إطلاق ملتقى المرأة الريفية الأول

وزير الزراعة يبحث مبادرة لا لهدر الغذاء مع منظمتين دوليتين

التربية تدرس تحديد دوام طلبة المدارس الخاصة

الامن : إلقاء القبض على مهرب للمواد المخدرة خدع أحد سائقي السفريات

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أميرة

رئيس الوزراء يوجه بتفعيل دور الناطقين الاعلاميين

الإثنين، 24-10-2022 11:06 ص

الإفتاء تشرح عبر " الوكيل" كيفية اداء صلاة الكسوف

main_image63559a0541f57


الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - بينت دائرة الإفتاء العام كيفية اداء صلاة الكسوف، والأحكام المتعلقة بها، منوها إلى أنها سنة مؤكدة.

اضافة اعلان


وأضافت الدائرة لـ " الوكيل الإخباري" أن صلاة كسوف الشمس ركعتان لا يجهر بهما، في كل ركعة قيامان يطيل القراءة فيهما، وركوعان يطيل التسبيح فيهما دون السجود، ويخطب بعدها خطبتين كخطبتي الجمعة - في الأركان والشروط - يحث الناس فيهما على التوبة وفعل الخير، ويُحذرهم من الغفلة والإغترار.


وقالت إذا فات وقت صلاة الكسوف - بأن انجلت الشمس قبل أن تُصلى - لم يُشرع قضاؤها؛ لأنها من الصلوات المقرونة بسبب، فإذا ذهب السبب فات موجبها.


وأكدت على أنه يُسن الاغتسال لصلاة الكسوف، فيُغتسل قبلها كما يغتسل لصلاة الجمعة؛ لأنها في معناها من حيث الاجتماع وندب الجماعة. والله تعالى أعلم.


ونوهت إلى أن الشمس آية من آيات الله تعالى، وسنة كونية من السنن الدالة عليه سبحانه، فإذا كسفت الشمس كان على المؤمن أن يتذكر الله، ويلجأ إلى الصلاة التي تُسمى (صلاة الكسوف)، يلتجئ فيها المسلم إلى الله عز وجل؛ لجلال الحدث وعِظَم هذه الآية، وقد شُرعت في السنة الخامسة للهجرة، وهي سنة مؤكدة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ آيَتانِ مِنْ آياتِ اللَّهِ، لا يَنْكَسِفانِ لِمَوْتِ أحَدٍ ولا لِحَياتِهِ؛ فَإذا رَأيْتُمُوهُما فَادْعُوا اللَّهَ وَصَلُّوا حَتَّى يَنْجَلِيَ) متفق عليه. وتُسنُّ فيها الجماعة، وينادى لها: "الصلاة جامعة"

 




 

 


 

إقرأ ايضا
10202223163814621947235

مديرية الأمن العام تحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة

الدفاع المدني 4

وفاة ثلاثيني وإصابة شقيقه بحادث سير في الكرك

10202223215935962330034

إربد : إطلاق ملتقى المرأة الريفية الأول

وزارة الزراعة

وزير الزراعة يبحث مبادرة لا لهدر الغذاء مع منظمتين دوليتين

10202222174157374921004

التربية تدرس تحديد دوام طلبة المدارس الخاصة

الأمن العام

الامن : إلقاء القبض على مهرب للمواد المخدرة خدع أحد سائقي السفريات

أخبار متعلقة
9خ

مقدار كسوف الشمس في الأردن .. الأعلى في الرويشد بنسبة 49.5% والاقل في العقبة بنسبة 41.4%

image

الأوقاف تدعو لأداء صلاة الكسوف بعد صلاة ظهر الغد

file

الأوقاف تدعو أئمة المساجد لأداء صلاة الكسوف الثلاثاء

عطلة

عويس لـ الوكيل : لا تعطيل للمدارس يوم الثلاثاء بسبب الكسوف

10202222141155947859906

مجاهد ينصح ببقاء طلبة المدارس في صفوفهم خلال الكسوف يوم الثلاثاء

resize

مجاهد: سماء المملكة ستشهد 10 كسوفات حتى 2050